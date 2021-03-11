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عاجل.. طارق حامد يغيب عن مواجهة الزمالك وحرس الحدود

الخميس 11/مارس/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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يغيب طارق حامد لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، عن مباراة الفريق أمام حرس الحدود في اللقاء التي يجمع بين الفريقان في دور الـ٣٢ ببطولة كأس مصر.

 

وجاء غياب طارق حامد عن مباراة الحرس بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، ليتم إيقافه مباراة واحدة وفقاً للائحة.

 

وحصل طارق حامد على الإنذار الثالث في اللقاء المقام حالياً أمام سيراميكا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

 

وانتهت مباراة الزمالك وسيراميكا، بنتيجة ٢-٠  لصالح الفريق الأبيض، احرز اهداف المباراة عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، وإمام عاشور.

 

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 33 نقطة من أصل 14مباراة.

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