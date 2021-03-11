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مصممة شعار مبادرة "مصرية بـ100 راجل": يعبر عن الهوية المصرية (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت جيداء القرش، مصممة شعار مبادرة مصرية بـ100 راجل، إنها عرفت بالمبادرة من خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم وتقدمت للمشاركة في المبادرة وتصميم الشعار.

وأضافت "القرش"، خلال مداخلة عبر سكايب من أمريكا مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعار يعبر عن الهوية المصرية بوجود رموز للأهرامات.

وتابعت أن دور المصريين في الخارج نشر الصورة الحقيقية والجيدة والدفاع عن المرأة المصرية سواء بالعلاقات المباشرة أو من خلال السوشيال ميديا وشرح المبادرات والأخبار المصرية والرد على الشائعات.

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