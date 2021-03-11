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والد الشهيد الرائد سعيد حمدى: رأيت استشهاده وأنا أصلى الظهر (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال حمدي سعيد، والد الشهيد الرائد سعيد حمدي، إن ربنا أبلغه باستشهاد ابنه وهو يصلي الظهر وبعدها عرف بخبر استشهاده من أحد زملائه.

وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "شوفت سعيد وأنا بصلي الظهر، ورأيت استشهاده، وكان جورج بيتصل بيا علشان يبلغني استشهاده، وبعد ما خصلت برد على التليفون لقيت جورج بقوله سعيد استشهد قالي اه وقفل".

وتابع " كنت متوقع لسعيد الشهادة، وهو كان طالب الشهادة، عمري ما كنت خايف عليه أبدا وكان قد المسئولية ربنا كرمنا بالدنيا، وإحنا فداء مصر وعندي بنتي لو طالبوها في الشرطة لن أتردد لحظة بأن أجعلها هبة لمصر، نحن نموت ومصر تعيش".

من جانبها، قالت ندى حمدى، شقيقة الشهيد سعيد "سعيد أعطاني كل شيء حلو في الدنيا، كنت يوميا أتحدث معه عبر الفيديو، وكنت اعتبره ابني وليس شقيقي، وعندما اسمع حوادث استشهاد كنت أموت خوفا عليه".

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