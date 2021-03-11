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طارق فهمي: افتتاح العاصمة الإدارية يمثل ميلاد دولة جديدة (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن افتتاح العاصمة الإدارية يمثل بطبيعة الحال ميلاد دولة جديدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مرحلة جديدة للفترة المقبلة، تشمل الرؤية الخاصة بالبناء والمشروع الوطني الكبير، الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من أسوان حتى مدينة العلمين والعاصمة الجديدة والمحافظات الجديدةـ التي يتم إنشاؤها في الظهير الصحراوي.

وأضاف طارق فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة أننا أمام جمهورية جديدة، وميلاد دولة جديدة، وهذا يعني أننا أمام مرحلة تشمل ما جرى الفترة الماضية،وأصبح واقعا يعيشه المصريين من خلال فرص تمكين الشباب والمرأة، وتطوير الجهاز الإداري، ووجود سياسات ودوائر سياسية جديدة للسياسة المصرية الخارجية، خارج نطاق الدوائر القديمة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أنه لا بد من وجود رؤى في فكر الدولة المصرية الجديدة، وإعادة ترتيب الأوليات والمهام الوطنية وفق فكر الجمهورية الوطنية الجديدة.


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