Advertisements

إبراهيم عيسى: 25 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج سنويًا

الخميس 11/مارس/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية خلال السنوات السبعة الماضية ركزت على بناء المنشآت والهيئات ودعمت التنمية والبنية الأساسية لكن في ذات الوقت همشت المواطن وصوته، مضيفًا أنه حان الوقت لسماع صوت المواطنين وإشراكهم في العملية التنموية التي تمر بها البلاد.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الدولة عليها شكر المواطن لأنه شريك في التحمل وعملية التنمية، مؤكدًا أن المصريين العاملين بالخارج يحولون لمصر 25 مليار دولار سنويًا أكثر من دخل قناة السويس والسياحة والاستثمار في الوقت الحالي.

ونوه إلى أن الشعب يسدد ضرائب ضخمة سنويًا، مشيرًا إلى وجود سلبيات في العلاقة بين الطرفين فليس هناك طرف جميل ورائع للغاية وليس هناك طرف سيء وغير نبيل.

أخبار تهمك

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ يوم

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ يوم

تعليق ناري من باتشيكو قبل رحيله عن الزمالك

منذ 42 دقيقة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ يوم

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

زوجها ذهب للصلاة.. "الفجر" تحاور جيران الإريترية المنتحرة بالطالبية.. وصديقتها: كانت فرحانة (فيديو وصور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

09:04 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين