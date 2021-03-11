تعليق ناري من باتشيكو قبل رحيله عن الزمالك

خرج البرتغالي جيمي باتشيكو مدرب فريق الزمالك، بتصريحات قوية، عقب فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.





وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري.





وقال باتشيكو في تصريحات صحفية عقب المباراة :" أنا في المركز الأول وحاليا حققنا مكسب جديد في بطولة الدوري".

وتابع باتشيكو:" أنا لا أحب الحديث كثيرا في الصحافة، ولكن احترم الاعلام بشكل عام لا أرى منهم شئ".









ووصل الزمالك بفوزه اليوم إلى النقطة رقم ٣٣ في صدارة جدول ترتيب الدوري.





وارتبط باتشيكو بمغادرة الزمالك عقب مباراة اليوم، حيث سيقود الفريق بدلا منه الفرنسي باتريس كارتيرون.