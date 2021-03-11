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أسعار الذهب تتحول للارتفاع في نهاية التعاملات

الخميس 11/مارس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
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تحولت أسعار الذهب الصعود للارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي.

واستفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار لكنه تحول للانخفاض مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال الجلسة، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ نوفمبر، فيما ارتفعت فرص العمل الأمريكية المتاحة خلال يناير .

وأقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإغاثة من كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، لينتظر فقط توقيع الرئيس جو بايدن غداً الجمعة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.1 المائة إلى 1722.60 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1724.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 91.45.

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