آسيل عمران : أهلي يدعمونّي وهناك فنانين لا تحترم مواعيدها









استضاف الإعلامي بلال العربي في برنامج Be my geust النجمة آسيل عمران بالجزء الثانى ، وكان اللقاء يتسم بالعفوية والصدق مما أكسب اللقاء خصوصية كبيرة.





وبدأت حديثها مع "العربي" أنه أحياناً يساء استخدام لفظ women impowermet ، حيث لا زلت تواجه تحديات في العمل لا تستطيع التفريق بين من يدخل الفن حبا للفن ام لأمور آخرى ، الأن أصبح يعرف معظم الناس سمعهتها فلا تتعرض إلى الكثير من المواقف وإن تعرضت فتواجهها بحسم والجميع أصبحوا يعرفون حدودهم.

















قالت "آسيل"، أن أكثر فنان ترتاح للعمل معه هو الفنان ناصر القصبي لأنه فنان كبير وملتزم ويعطي جو جميل في العمل وأوجه له الشكر ، حيث ترى كثير من الفنانين الجداد لا يحترمون مواعيد العمل ولا يحترمون اخلاقيات المهنة عكس الفنانين القدام.





وأضافت "آسيل"، عن أحلامها، أن لديها طموووح أن يكون في السعودية فيلم غنائي موسيقى، كما تري أن مشكله هذه الأفلام ليست في الأفكار وإنما في التنفيذ ، كما كان حديثها عن نبيلة عبيد و موقف المخرج منها ، مشيرة إلى أن السينما حلم بالنسبة لها وترى نفسها دائما في اللالا لاند .









وأكدت "عمران"، على أنها محظوظة لأن أهلها لا يمثلوا ورقة للضغط عليها، قبل أربع سنوات كانت معقدة من هذا الأمر لكنها الأن ليست كذلك وقالت يجب أن لا تستسلم للضغوط المجتمع، وترى أن الشخص يجب ان يكون مستعد جسديا ونفسيا للدخول في علاقه الزواج.





واستكملت "آسيل عمران"، الحديث قائلة :"في هذا المجال تتعرف على ناس كثيرين يريدون الزواج منها لكنها تراهم متوهمين لأنهم لا يعرفونها إلا عن طريق الشاشه على الرغم أن هذا المجال يتيح لك فرصة التعرف على ناس كثيرين إلا أنه يصعب الدخول في علاقة بسبب أنك لا تعرف الذي أمامّك معجب بك كفنان إنك إنسان ، لا تحتاج الشخص الذي لديه مشكلة في أن تكون شريكة حياته شخصية بارزة أو مشهورة بل تريد الدعم تحتاج إلى شخصية قوية وطموحة".





وتابعت حديثها مع "العربي" تعلمت من تجربة الزواج السابقة "الخصوصية" أن تحافظ أكثر على خصوصيتها بالإضافة تحافظ على الطفلة التي بداخلها بأن تتصرف كطفلة و تعطيها حريتها متصالحة مع رغباتها.









وأشارت إلى أنها شخصية طموحة منذ الصغر عندما ذهبت إلى باريس مع لوريال زاد احترامها لنفسها لأنها اكتشفت أنهم اختاروها من أجل ثقافتها وشخصيتها وقصتها أكثر من شكلها وكونها فنانة.





وعن سؤال بلال العربي عن ما هي أمنيتها جاوبت أن أكثر ما تتمناه لنفسها هو راحة البال و أن تظل تستطيع أن تضع رأسها تنام .





برنامج B my guest الذي يعرض على قنوات روتانا و LBC يحقق نسب مشاهدة عالية، ويتم عرضه يوم الخميس علي روتانا سينما الساعة ٥ ، وقناة LBC الساعة ٩ مساء، ويوم السبت علي روتانا موسيقي الساعة ٨ مساء.