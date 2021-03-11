مواجهات قوية لبورتو والداخلية والترسانة في الجولة السابعة عشرة بالقسم الثاني

1- زد إف سي مع بورتو



يشهد ملعب الكلية الحربية إقامة لقاء فريق زد صاحب المركز الثامن بقيادة أسامة نبيه برصيد 20 نقطة مع نظيرة فريق بورتو المتصدر بقيادة

اشرف توفيق برصيد 29 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



2- الداخلية مع القناة



يشهد ملعب نادي السكة الحديد مواجهة نارية بين فريق الداخلية وصيف المجموعة بقيادة محمد يسرى برصيد 28 نقطة مع فريق القناة صاحب المركز السادس بقيادة محمد صلاح برصيد 22 نقطة وشهدت المباراة الأولى فوز فريق القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



3- الترسانة مع طنطا



يستضيف الترسانة صاحب المركز الثالث بقيادة علاء نوح برصيد 27 نقطة نظيرة فريق طنطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة حسن موسى برصيد 15 نقطة وشهدت الجولة الأولى فوز الترسانة بهدف دون رد.



4- المريخ مع كوكاكولا





يلتقي فريق المريخ صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 23 نقطة مع فريق كوكا كولا صاحب المركز الرابع بقيادة

تامر مصطفى برصيد 26 نقطة، وحقق كوكاكولا الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



5- منتخب السويس مع النجوم



يلعب فريق منتخب السويس صاحب المركز السابع بقيادة أيمن المزين برصيد 22 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز الحادي عشر

بقيادة أحمد العجوز برصيد 19 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.





6- بتروجت مع السكة الحديد



يواجه فريق بتروجت الرابع عشر بقيادة ربيع ياسين برصيد 16 نقطة نظيرة السكة الحديد صاحب المركز الثاني عشر بقيادة عيد مرزايق برصيد

18 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



7- جمهورية شبين مع النصر



يحتضن ستاد جامعة المنوفية لقاء جمهورية شبين صاحب المركز العاشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 19 نقطة مع فريق النصر صاحب المركز التاسع بقيادة سيد عيد برصيد 20 نقطة، حقق فريق النصر فوزاً كبيراً برباعية مقابل هدف في المباراة الأولى.



8- الزرقا مع سرس الليان



يلعب فريق الزرقا متذيل المجموعة بقيادة أيمن الجمل برصيد 13 نقطة مع فريق سرس الليان صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عبد الحميد سلامة برصيد 18 نقطة، وشهد لقاء الدور الاول فوز الزرقا 1-2 .



الترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 29 نقطة

2- الداخلية 28 نقطة

3- الترسانة 27 نقطة

4- كوكاكولا 26 نقطة

5- المريخ 22 نقطة

6- القناة 22 نقطة

7- منتخب السويس 22 نقطة

8- زد إف سي 20 نقطة

9- النصر 20 نقطة

10- جمهورية شبين 19 نقطة

11- النجوم 19 نقطة

12- السكة الحديد18 نقطة

13- سرس الليان 18 نقطة

14-بتروجت16 نقطة

15- طنطا 15 نقطة

16- الزرقا 13 نقطة



تنطلق في الثالثة من عصر الجمعة منافسات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة .