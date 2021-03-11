إمام عاشور يكشف سر احتفاله بالشارة السوداء أمام سيراميكا

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب احتفاله بتقبيل شارة سوداء عقب إحرازه الهدف الثاني في مرمى سيراميكا كليوباترا مساء اليوم في الدوري الممتاز.

وأكد عاشور في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه قبل الشارة السوداء بعد هدفه في مرمى سيراميكا نظرا لوفاة أحد أصدقائه المقربين قبل المباراة بساعات.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري.

ووصل الزمالك بفوزه اليوم إلى النقطة رقم ٣٣ في صدارة جدول ترتيب الدوري.