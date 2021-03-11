Advertisements

البرلمان الأوروبي يثير شكوكا حول اتفاق ما بعد «بريكست»

الخميس 11/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
Advertisements


لم يحدد النواب الأوروبيون الخميس موعدا للمصادقة على الاتفاق التجاري ما بعد بريكست المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ممارسا ضغوطا على لندن المتهمة من قبل بروكسل بانتهاك هذا النص من خلال تأجيل بعض عمليات مراقبة البضائع في إيرلندا الشمالية.

وكان زعماء الأحزاب السياسية في البرلمان الاوروبي كانوا أصلا حددوا الخميس، خلال اجتماع موعدا للتصويت الذي سيسمح بتطبيق نهائيا هذا النص المهم الذي تم انتزاعه بصعوبة بعد 10 أشهر من التفاوض، حيث قال مسؤولون سياسيون إن السياق غير مناسب.

وصرح فيليب لامبرتس الزعيم المشترك لحزب الخضر في البرلمن الأوروبي لرانس برس "ما جدوى المصادقة على الاتفاق الحالي في حال لم تحترم بريطانيا الاتفاق السابق (معاهدة الخروج)".

وأضاف "في حال لم تحصل مصادقة بحلول نهاية أبريل سنصبح في وضع +لا اتفاق+. آمل في أن تكون بريطانيا غيرت مواقفها بحلول هذا التاريخ".


الاسبوع الماضي أرجأت لندن إحاديا لستة أشهر، إلى الأول من أكتوبر فترة السماح بشأن عمليات المراقبة المثيرة للجدل للمنتجات الغذائية التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة.

ووصف الاتحاد الاوروبي هذا القرار بانه "خرق" لاتفاق بريكست محذرا من الرد ب"السبل القانونية" بعد شهرين فقط على خروج بريطانيا رسميا من السوق الاوروبية الواحدة.

والتطبيق الموقت للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير، كان يفترض أن ينتهي في 28 فبراير لكن البرلمان حذر من انه يحتاج إلى مزيد من الوقت. وواقفت بريطانيا على تأجيل الموعد إلى 30 أبريل بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.

وبدأ البرلمان الاوروبي بدراسة معمقة للنص الذي جاء في 1250 صفحة منتصف يناير.

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من باتشيكو قبل رحيله عن الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ يوم

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ يوم

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ يوم

زوجها ذهب للصلاة.. "الفجر" تحاور جيران الإريترية المنتحرة بالطالبية.. وصديقتها: كانت فرحانة (فيديو وصور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يومين

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

09:04 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين