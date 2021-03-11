Advertisements

اتفاق ألماني سعودي على التعاون في مجال الهيدروجين

الخميس 11/مارس/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
Advertisements

اتفقت ألمانيا الخميس على التعاون مع السعودية في توليد الهيدروجين ومعالجته ونقله، حيث يُعامل كوقود أخضر عندما تُستخدم مصادر الطاقة المتجددة في إنتاجه.

شرعت ألمانيا في جهود واسعة النطاق لاستغلال الهيدروجين كوقود غير ضار بالبيئة لحماية صناعاتها الرئيسية بينما تحد من انبعاثات الكربون في اقتصادها لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.

لكن الموارد المحلية لن تكفي لتلبية الطلب الألماني على العنصر في المستقبل، مما يعني ضرورة إبرام شراكات لاستيراده من الخارج.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن إعلان النوايا الموقع مع السعودية يمهد لتعاون وثيق مع شريك دولي مهم.

وقال في بيان "بغية تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والنجاح في بلورة تحولنا صوب الطاقة المتجددة، تعتمد ألمانيا على استيراد الهيدروجين ذي التأثير المناخي المحايد."

وقالت الوزارة إن البلدين يطمحان إلى العمل معا في مشاريع للهيدروجين، أحدها في مدينة نيوم السعودية.

يُنتَج الهيدروجين الأخضر من الماء عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الطاقة الهيدروجينية السعودية التعاون السعودي الالماني

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ يوم

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يومين

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

منذ حوالي 4 ساعات

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تعليق ناري من باتشيكو قبل رحيله عن الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ يوم

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 7 ساعات

زوجها ذهب للصلاة.. "الفجر" تحاور جيران الإريترية المنتحرة بالطالبية.. وصديقتها: كانت فرحانة (فيديو وصور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ يوم

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"السعودية" تدشن أول محطة لوقود السيارت بالهيدروجين

"أرامكو" تدشن أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة

"نيوم" توقع اتفاقية شراكة لمشروع انتاج الهيدروجين وتصديره بـ 5 مليارات دولار

شراكة سعودية أمريكية لبناء أكبر منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء

ألمانيا تساهم بـ 1.5 مليون يورو في مصنع هيدروجين بالسعودية

شراكة بين مبادلة وسيمنس لتسريع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في أبوظبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

09:04 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين