نادي الصيد بالإسكندرية يكرم أبطال كأس العالم للرماية (صور)

نظم نادي الصيد بالإسكندرية، برئاسة السفير محمد سعد عقل، اليوم الخميس، بفرع النادي بمحرم بك، حفل تكريم ابطال النادي الأوليمبي، عقب النتائج التي تحققت في بطولة كأس العالم للرماية والتي نظمتها مصر في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس الجاري، وقد حقق الرامي عبدالعزيز محيلبة المركز الثالث والميدالية البرونزية للتراب فرق، بينما حقق الرامي عزمي محيلبة المركز الخامس للاسكيت.





وكان عزمي محيلبه (أسكيت) حصل علي الميدالية البرونزية بطولة العالم بفنلندا برقم 123125 وتحقيق الكوتة المؤهلة لأولمبياد طوكيو والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم بقبرص برقم 124125 مارس 2020.



وبعد عام كامل من التوقف بسبب الكورونا حقق أعلى رقم فى بطولة كأس العالم بالقاهرة وجاء في المركز الخامس بعد فاينل على الأضواء الكاشفة لأول مرة في تاريخ الرمايةكما حقق أعلى رقم فى بطولة الفرق 7475 وأعلى رقم فى بطولة الميكس 4950 وهذه الأرقام لم يحققها أي رامي في البطولة.





وكان عبد العزيز محيلبة (تراب ) حصل على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا بالجزائر برقم 123125 وتحقيق الكوتة المؤهلة لأولمبياد طوكيوو الميدالية الذهبية فى بطولة الميكس تراب والميدالية الذهبية في بطولة الفرق..أي تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية في نفس البطولة(الثلاثية ) والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للفرق بالقاهرة.





كما كرم نادي الصيد أبناء النادي كل من مريم طارق ونادين رخا ونورهان فوزان المنياوي المشاركين في البطولة للسيدات.