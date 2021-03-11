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لم يحققوا ما طلبت.. باتشيكو يفتح النار على مسئولي الزمالك

الخميس 11/مارس/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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فتح جيمي باتشيكو مدرب الزمالك، النار على مسئولي القلعة البيضاء، بعدما أكد أنهم لم يلبوا احتياجاته في الميركاتو الأخيرة.

وهنئ باتشيكو في البداية لاعبي الزمالك على أدائهم أمام سيراميكا كليوباترا، مشيرا إلى أن لقاء اليوم يثبت أنهم محترفين وهم على أعلى مستوى.

وتابع باتشيكو في تصريحات عقب المباراة:"هذا المستوى جاء من تتابع ومجهود الكل، وأقوالهم أن الفريق الكبير لا يخسر ويحترم جميع المنافسين.

وواصل باتشيكو:" الـ٧ مباريات بنهاية الموسم الماضي، والـ١٤ مباراة في هذا الموسم لم نخسر الا مباراة واحدة.. الزمالك أفضل فريق في مصر".

وأكمل:"الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بتدعيم الفريق والجهاز الفني، فبالتالي كانت هذه النتيجة، أحنا في المركز الأول، ولما كنت هنا من ٥ سنوات قمت بتأهيل الفريق للمركز الأول".

وأتم حديثه قائلا:"هقول حاجة ممكن محدش لحظها، أنا هنا بقالي ٥ شهور، لم يحقق لي ما طلب مني ولم متعاقد مع اللاعبين التي طلبتهم".

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري.

ووصل الزمالك بفوزه اليوم إلى النقطة رقم ٣٣ في صدارة جدول ترتيب الدوري.

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