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إبراهيم عيسى قبل نقل الحكومة للعاصمة الإدارية: لابد من تغيير ثقافة الموظف وتطويره (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على نقل بعض دواوين الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك نقل عدد من موظفي الدولة.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس: "كان لابد من تغيير ثقافة الموظف وتطويره، قبل هذا النقل".

وأضاف "إعادة بناء المواطن المصري عبء كبير على الدولة المصرية، لابد أن يكون هناك ترسيخ لمفهوم احترام المواطن للمصالح الحكومية".

وتابع "هل دورنا وغيرنا ثقافة الموظف بعد قيامنا بعمل هذه المشاريع، ولابد من تغيير ثقافة الموظف وتطويره مهنيا وإداريا ويكون هذا بالتوازي مع نقل الحكومة للعاصمة الإدارية".

واستطرد "مع تلقى المشروعات وطلبات من المستثمرين، مش واخدين بالنا بالبناء الثاني وهو بناء الموظف الذي يجب أن يزداد انتمائه ويؤمن ببلده".

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