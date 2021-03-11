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أستاذ علوم سياسية: إثيوبيا لن تفرض على مصر سياسة الأمر الواقع مجددًا (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقب الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حموك للقاهرة، قائلًا: "هناك حالة من الزخم في العلاقات المصرية في هذا الوقت، فهناك مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى من التنسيق السياسي والاقتصادي"

وتابع "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن زيارة رئيس وزراء السودان في مصر شملت العديد من المحاور سواء الربط الكهربائي، أو التعاون الكهربائي، أو نقل الخبرات المصرية للسودان، بالاضافة للبعد السياسي الخاص بالتنسيق في ملف الامن المائي، والحدود المتنازع عليها مع إثيوبيا.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية السودانية انتقلت إلى مرحلة تنسيق كاملة في كافة المجالات، وهذا يعني أن مصر تدعم السودان في المرحلة الانتقالية التي تمر بها بشكل مباشر

وأشار إلى أن مصر والسودان أكدا على أن الرباعية الدولية هي الحل في مفاوضات سد النهضة، وهذا ما رفضته إثيوبية، معقبًا: "الرئيس السيسي حدد الخط الاستراتيجي لأثيوبيا للوصول إلى حل في المفاوضات، وهذا الخط تحدد في منتصف أبريل المقبل، وهذا الخط يعني أن الملء الثاني لسد النهضة لن يتم بدون موافقة مصر والسودان، ولن تفرض أديس أبابا سياسة الأمر الواقع مجددًا".

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