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مدرب سيراميكا كليوباترا يعلق على خسارة فريقه أمام الزمالك

الخميس 11/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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وجه هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا التهنئة للاعبي الزمالك بعد الفوز على فريقه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، موضحا أن فريقه لا يزال يعاني من الغيابات بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الماضية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :"لم نستطع التعامل مع المباراة منذ أول دقيقة وسنركز في المباريات المقبلة، لأن الفريق أهدر العديد من الفرص المحققة، وهذا يجب ألا يحدث في مباراة كبيرة مثل لقاء الزمالك".

وأضاف المدرب أن المنافس استطاع أن يستغل الفرص التي سنحت له، أوضح أن فريقه كان قادرا على العودة بعد تقدم الزمالك ولكن غياب التوفيق حال دون ذلك، وشدد على أن المرحلة المقبلة للفريق ستكون أفضل>

وأكد أنه خاض مباراة الزمالك بعناصر هجومية منذ البداية بسبب غياب العناصر الدفاعية في الفريق، وحذرت اللاعبين من عدم تقدم الزمالك في أول نصف ساعة لأن هذا هو أكثر توقيت يسجل فيه الفريق المنافس، وإذا كنا حققنا ذلك لتغير الوضع ولكن الهدف المبكر أربك حسابات فريقه.

وأوضح المدير الفني للفريق أن عدم خوض فترة إعداد جيده تسبب في إصابة عدد من اللاعبين في المباريات الماضية، وأشار إلى أن خلق الفرص التهديفية يكون أمر جيد أمام فريق كبير بحجم الزمالك.

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