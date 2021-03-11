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تطوير المزارات ومتنزه الخليفة التراثي.. كل ما تريد معرفته عن تطوير مسار آل البيت

الخميس 11/مارس/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تسعى محافظة القاهرة، للحفاظ على تراثها ومناطقها الأثرية، من خلال تطوير شوارعها ورفع كفاءتها، والتي تتمثل في مسار آل البيت الذي يقع بالمنطقة الجنوبية للعاصمة.

ونستعرض بكم في النقاط التالية أهم التطويرات التي تتم بمسار آل البيت:-

- مسار آل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة
- يمر على مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر
- سيتم تطوير مزارات آل البيت بشارع الخليفة
- تطوير المزارات يتم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني
- إنهاء معوقات الصرف الصحي بشارع الأشراف
- تطوير متنزه الخليفة التراثي
- حل كل مشكلة تتعلق بخطوط المياه والكهرباء
- دهان جميع الواجهات ورفع كفاءة الأسفلت وأعمدة الإنارة

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