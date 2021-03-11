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البيتكوين يتجاوز الـ 57 ألف دولار خلال التعاملات

الخميس 11/مارس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
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تجاوزت عملة البيتكوين مكاسبها مستوي الـ 57 ألف دولار  خلال تعاملات اليوم الخميس، مقتربة من أعلى مستوى على الإطلاق.

واقتربت البيتكوين من مستواها القياسي المسجل في الشهر الماضي عند 58.332 ألف دولار، مع توقعات أن تؤدي شيكات التحفيز الأمريكية إلى تدفق المستثمرين الأفراد للأسواق المالية.

وعاودت العملة المشفرة ارتفاعها مؤخراً بعد خسائر قوية دفعتها أدنى مستوى 45 ألف دولار في نهاية الشهر المنصرم.

وبحلول الساعة 8:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت البيتكوين بنحو 1 بالمائة إلى 57.334 ألف دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالي للعملات المشفرة إلى مستوى 1.739 تريليون دولار، مقارنة مع 1.720 تريليون دولار، بحسب "كوين ماركت كاب"

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