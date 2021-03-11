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كوكاكولا يعسكر في بورسعيد استعدادا للمريخ

الخميس 11/مارس/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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يقيم الفريق الاول لكوكاكولا معسكر مغلق مدينة بورسعيد استعدادا لمباراة الجمعة امام المريخ البورسعيدى ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من المجموعة الثانية القسم الثاني.

ويحتل كوكاكولا المركز الرابع فى جدول مجموعة القاهرة والقناة برصيد ٢٦ نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن بورتو السويس متصدر المجموعة.

وعقد المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى وتامر مصطفى المدير الفنى خلال الايام القليله الماضية جلسات مكثفة مع اللاعبين من اجل التأكيد عليهم بضرورة نسيان مباراة بتروجت الماضية فى دور الستة عشر من كأس مصر التى اقيمت الاثنين الماضى والتى خسرها الفريق بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى والاضافى بدون اهداف.

وطالب الجهاز الفني من اللاعبين التركيز فى مباريات المجموعة المقبلة ومواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على الصعود للدورى الممتاز خاصة بعد الدعم الذى يوفره مجلس الادارة للاعبين والجهاز الفنى .

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