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إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك فرق بين من يختلف في السياسات ومن يختلف في المنهج، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بالإفراج عن عدد من السجناء والمختلفين والمعارضين مع سياسات الدولة.



وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس: "من يؤمن بنظرية الخلافة ولا يجب الوطن ولا المواطنة هو عدوك السياسي".



وتابع "هل مشروعات الدولة وقفت او اتشلت لما الدولة أفرجت عن المختلفين معها أو المعارضين لسياساتها، مش عارف ليه الانزعاج من عودة خالد يوسف إلى مصر، مش عايز أقولكوا مين اللي اتصل بيه أول ما نزل".



واستطرد "واخضكوا ليه، الرئيس السيسي اتصل بيه يعزيه في وفاة شقيقه، وقاله عايز أشوفك قريب، يعني الدولة مستعدة لحوار وقبول واختلاف، يعني الدولة لن تنهار لو شاب كتب تويتة أو عارض في حاجة".

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