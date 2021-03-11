بتروجت يستضيف السكة الحديد بالقسم الثاني



يذكر أن الفريق البترولي قد خسر من كوكاكولا بهدف لاشئ في المباراة الماضية ، بينما فريق السكة الحديد تعادل بالسلب أمام الترسانة .



ترتيب المجموعة الثانية



1_بورتو السويس 29نقطة

2_الداخلية 28نقطة

3_الترسانة27نقطة

4_كوكاكولا26نقطة

5_المريخ23نقطة

6_القناة22نقطة

7_منتخب السويس22نقطة

8_زد اف سي20نقطة

9_النصر19نقطة

10_جمهورية شبين19نقطة

11_النجوم19نقطة

12_السكة الحديد18نقطة

13_سرس الليان18نقطة

14_بتروجت16نقطة

15_طنطا 15نقطة

16_الزرقا13نقطة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق لمواجهه فريق السكة الحديد بقيادة عيد مرازيق في المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب ستاد بتروسبورت في تمام الثانية والنصف من عصر الجمعة في إطار منافسات الجولة السابعة عشر بدوري القسم الثاني .