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بتروجت يستضيف السكة الحديد بالقسم الثاني

الخميس 11/مارس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق لمواجهه فريق السكة الحديد بقيادة عيد مرازيق في المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب ستاد بتروسبورت في تمام الثانية والنصف من عصر الجمعة في إطار منافسات الجولة السابعة عشر بدوري القسم الثاني .

يذكر أن الفريق البترولي قد خسر من كوكاكولا بهدف لاشئ في المباراة الماضية ، بينما فريق السكة الحديد تعادل بالسلب أمام الترسانة .

ترتيب المجموعة الثانية 

1_بورتو السويس 29نقطة
2_الداخلية 28نقطة
3_الترسانة27نقطة
4_كوكاكولا26نقطة
5_المريخ23نقطة
6_القناة22نقطة
7_منتخب السويس22نقطة
8_زد اف سي20نقطة
9_النصر19نقطة
10_جمهورية شبين19نقطة
11_النجوم19نقطة
12_السكة الحديد18نقطة
13_سرس الليان18نقطة
14_بتروجت16نقطة
15_طنطا 15نقطة
16_الزرقا13نقطة

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