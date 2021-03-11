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قطار الشباب يستأنف رحلاته بالتعاون بين السياحة والشباب والرياضة

الخميس 11/مارس/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استأنف قطار الشباب رحلاته مرة أخرى وذلك بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة.

وودعت مساء اليوم إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الشباب المشارك فى الفوج الأول.

وأشارت إيمان محمود إلى أن وزارة السياحة والآثار تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى رحلات قطار الشباب من خلال تنظيم زيارات لعدد من الأماكن السياحية والآثرية بمحافظتى الأقصر وأسوان، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ويتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

فيما أكدت نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، على أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لرفع الوعى السياحي والأثري لدى الشباب وتعزيز دورهم القومى وانتمائهم لوطنهم وتعزيز سلوكهم الايجابى تجاه المواقع السياحية والآثرية وأهمية المحافظة عليها، وكذلك تنمية الولاء والانتماء وتبادل الخبرات، وذلك وفقاً لرؤية الوزارة في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والاثار تقوم بتنظيم رحلات توعوية لجميع فئات المجتمع فى مختلف المحافظات وذلك من خلال التعاون مع الجامعات والمدارس والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.

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