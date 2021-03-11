الأهلي يحسم مصير علي معلول من المشاركة أمام فيتا كلوب

حسم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة، موقف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من التواجد مع الفريق في رحلة الكونغو.





وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، أن علي معلول، بدأ في التعافي من الإصابة التي لحقت به، وسوف يشارك في مران السبت المقبل بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له الأيام الماضية.





وأدى على معلول برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية للتعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية.





ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الشهداء في الكونغو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



