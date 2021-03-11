محمد علي خير بأولى حلقات "المصري أفندي": نطمح لتقديم الأفضل وسماع كل الآراء

وجه الاعلامي محمد على خير، رسالة للمواطن المصري فى أولى حلقات برنامجه "المصري افندي" من اصدراه الجديد الذى يذاع على قناة المحور، قائلا: "فى برنامجنا الجديد سنحترم المهنية وهنسمع كل الآراء والبرنامج بيجمع مش بيفرق، ويحترم الدولة المصرية بكل مؤسساتها وفى صدارتها القوات المسلحة، كما نحترم الازهر والكنيسة والبرلمان ومؤسسات الرئاسة وقبلهم المواطن المصري".



وأكد الاعلامي محمد على خير، فى بداية برنامجه "المصري أفندي"، أنه يطمح من خلال النسخة الجديدة فى تقديم محتوى محترم يليق بهذا الشعب والدولة المصرية، مضيفا: "نبدأ البرنامج مع ادارة جديدة تمتلك المحور والمالك هو الدكتور محمد منظور شاب مصري متعلم في أمريكا عقله مستنير حسب الجلسة الأولى التي عقدتها معه ولديه طموح لجعل القناة عنوانًا للأسرة المصرية".



وخاطب محمد على خير، جماهير المصري أفندي قائلا: "سنناقش كل القضايا ونفتح كل قضايا مصر وسيظل صوتك أيها المواطن اللي بننقل بيه كل قضاياك للمسئول وهو جسر التواصل مع اى مسئول فى البلد، وقناة التواصل عشان لو المسئول عايز يشرح حاجة".



