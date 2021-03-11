Advertisements

الحماية المدنية تكرم محافظ الغربية فى اليوم العالمى للدفاع المدني

الخميس 11/مارس/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى
Advertisements


في إطار اليوم العالمي للدفاع المدني، استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه، العميد وسام ملاك معوض مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية والعقيد محمد الزفتاوي، وذلك لتقديم الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية بالغربية لمساهمتهم في الحفاظ على أمن وسلامة المحافظة ومواطنيها من خلال التعامل بحرفيه في أوقات الكوارث الطبيعية والبشرية.

وعلى هامش الزيارة قدم العميد وسام درع الحماية المدنية لمحافظ الغربية وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم رجال الحماية المدنية وتطوير المنظومة من خلال توفير المعدات والأجهزة اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، كما قدم المحافظ درع المحافظة للعميد وسام تقديرًا لتفانيه في نجاح العمل خلال الأزمات الماضية.

أخبار تهمك

تعليق ناري من باتشيكو قبل رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 9 ساعات

رسمياً.. الزمالك يعلن رحيل باتشيكو

منذ أقل من ساعة

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

منذ حوالي 6 ساعات

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يتواصل مع نجمه السابق بعد رحيل باتشيكو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 23 ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

زوجها ذهب للصلاة.. "الفجر" تحاور جيران الإريترية المنتحرة بالطالبية.. وصديقتها: كانت فرحانة (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

11:28 م

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

03:32 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين