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ميلان يخطف تعادلا مثيرا أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

الخميس 11/مارس/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجل المدافع سيمون كيير هدفاً متأخراً ليتعادل لفريقه ميلان 1-1، أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي تقاسمه الفريقان من حيث السيطرة، لينتهي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عبر لاعبه الشاب أماد دياللو في الدقيقة 50، لكن ميلان أحرز هدف التعادل عن طريق سيمون كيير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأصبح يكفي ميلان التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه سان سيرو الأسبوع المقبل من أجل التأهل للدور القادم، فيما يتعين على مانشستر يونايتد الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1-1 لتفادي خطر الخروج المبكر من البطولة.

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