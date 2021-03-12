"من التحرير للفسطاط".. ننشر الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لتنظيم الحدث الذي يعد الأول من نوعه في العالم، لنقل 22 مومياءً ملكية في موكب عالمي مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.





عقدت وزارة السياحة والآثار اجتماعًا بحضور وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عصر يوم الخميس، مع ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسؤولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات لمناقشة اللمسات النهائية استعدادا لانطلاق الموكب خلال الأيام المقبلة.





وخلال الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة للفاعلية والمتخصصة في هذا المجال، بما يضمن ويوفر عنصري الأمان والسلامة للحدث، تفاصيل خطة العمل لاخراج الفاعلية بالمظهر الذي يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية، هذا بالإضافة إلى مناقشة تصميمات العروض الفنية التي سيتم تقديمها منذ خروج الموكب من المتحف المصري بالتحرير وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة العريقة حتى الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كما تم مناقشة خط سير الموكب والديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التي ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركين في الاحتفالية والموسيقي المصاحبة له.





ومن المقرر أن يتزامن موكب المومياوات الملكية في نفس اليوم افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.





وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على أن عملية نقل المومياوات الملكية ستتم وفقًا لإجراءات محددة تراعى فيها كل معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميًا فى نقل القطع الأثرية، وذلك من خلال وضعها داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، ثم تحميلها على عربات تم تصميمها وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث، بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات، وضمان تنفيذ الاحتفالية بما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة.



