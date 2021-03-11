3 % ارتفاع في تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة

كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، ارتفاع متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى مستوى 3.05 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، مقارنة مع 3.02 بالمائة في الأسبوع السابق له.





وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجل معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة مستوى 3.36 بالمائة.





كما صعد متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى مستوى 2.38 بالمائة في الأسبوع الجاري، مقارنة مع 2.34 بالمائة في الأسبوع الماضي.





وتتبع تكلفة الرهن العقاري عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات والذي ارتفع لأعلى مستوياته في عام خلال الأسبوع الجاري.





وقال "سام خاطر" كبير الاقتصاديين في شركة "فريدي ماك": "مع تحسن الاقتصاد نظرًا للتفاؤل بسوق العمل، واستمرار طرح التطعيم والتحفيز الإضافي، ارتفعت لفائدة على الرهن العقاري هذا الأسبوع".