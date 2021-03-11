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رسمياً.. الزمالك يعلن رحيل باتشيكو

الخميس 11/مارس/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أعلن مسئولو نادي الزمالك، رسميا رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو مدرب الفريق وجهازه المعاون.

وكان الزمالك قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد منذ قليل في الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا جاء كالتالي:

وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق وتمنت له كل النجاح، والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة.

وكان المدرب البرتغالى قد تولى تدريب الفريق في ولاية ثانية بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، وتخللتها خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونصف نهائي كأس مصر، وكذلك خوض عدة مباريات في دوري 2020/ 2021.

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