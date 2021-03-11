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صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

الخميس 11/مارس/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من ضم صفقة قوية، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وبات أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، على أعتاب التواجد ضمن صفوف الفريق الأحمر، بعد اقتناع بيتسو موسيماني المدير الفني، بخدماته.

 

وأظهر سمير خلال تصريحاته في وقت سابق، عن أمنيته بالتواجد مع النادي الأهلي، وارتداء قميصه خلال السنوات المقبلة.

 

ويعيش سمير، أزهى فتراته الكروية مع فريقه الحالي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري، ما جعله محط أنظار المارد الأحمر.

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