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شاهد..نادية الجندي تقرأ قرأن مع وفاء الكيلاني والسبب

الخميس 11/مارس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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فاجأت الإعلامية وفاء الكيلاني، الفنانة نادية الجندي، بسؤال عن سبب قراءاتها للقرآن الكريم أثناء تصوير الحلقة.


وقالت "وفاء" خلال تقديم برنامجها "السيرة" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "لاحظت كل ما بنخرج فاصل ونرجع بتكوني بتقري قرآن، أنتي قلقانة مني ولا حاجة".


وأضافت "أنا اقلق منك، إطلاقًا، متعودة جدًا لما أدخل أي مشهد أو تصوير أقرأ قرآن"، لترد وفاء عليها "ربنا يفتحها عليكي".

وتابعت "أنا إنسانة رومانسية وعاطفية جدا ولما بحب ببقى حاجة تانية غير شخصيتي في الأفلام، مفيش راجل يقدر يقصص ظوافري ولما يكون فيه غلط".


واستطردت "لما اتجوزت عماد حمدي شوفت صورة بابا من كثر ما كنت بحبه كنت عايزة واحد في شخصيته، عمري في حياتي ما بصيت له انه هيبقى سبب في وصولي للفن".

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