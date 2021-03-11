أياكس يقسو على يونج بويز بثلاثية في الدوري الأوروبي

بات أياكس أمستردام الهولندي على مشارف التأهل لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3-0 على ضيفه يونغ بويز السويسري اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.





وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح دافي كلاسين التسجيل لأياكس في الدقيقة 62، فيما أضاف زميلاه دوشان تاديتش وبريان بروبري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 82 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.





وأصبح يكفي أياكس الخسارة بفارق هدفين في لقاء الإياب الذي يقام على ملعب منافسه الأسبوع المقبل، من أجل الصعود لدور الثمانية، فيما بات يتعين على يونغ بويز الفوز بفارق 4 أهداف إذا أراد استمرار مغامرته في المسابقة.



