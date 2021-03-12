وليد توفيق: رفضت ١٥ فيلما جديدا.. واستعد لمشروعي مع ياسر العظمة وعابد فهد









كشف الفنان وليد توفيق، عن رفضه لأكثر من ١٥ فيلماً سينمائياً مؤخراً لأنهم لم يكتبوا له خصيصًا، مشيرًا الى أنه ليس ممثلاً بل أنه يقدم الأفلام ليدعم موهبته الغنائية.وقال في تصريحات صحفية، إنه جاهز للعودة الى السينما لأنه يحب الفن لكنه لن يقوم بالخطوة اذا لم تأتيه الفرصة المناسبة التي تضيف الى فنه.في سياق آخر، أعلن وليد توفيق أنه تحدث مع الفنان القدير ياسر العظمة والفنان عابد فهد لتقديم عمل يجمعهم سيكون مؤلفاً من ١٠ حلقات.وكشف توفيق أنهم بانتظار المنتج صادق الصباح ليتم تنفيذ هذا العمل، مشيرًا إلى أنه يذكر الأيام الحلوة التي جمعته بعابد فهد، مشيرًا الى أن هناك علاقة قديمة تربطهما.