Advertisements

وليد توفيق: رفضت ١٥ فيلما جديدا.. واستعد لمشروعي مع ياسر العظمة وعابد فهد

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


كشف الفنان وليد توفيق، عن رفضه لأكثر من ١٥ فيلماً سينمائياً مؤخراً لأنهم لم يكتبوا له خصيصًا، مشيرًا الى أنه ليس ممثلاً بل أنه يقدم الأفلام ليدعم موهبته الغنائية.

وقال في تصريحات صحفية، إنه جاهز للعودة الى السينما لأنه يحب الفن لكنه لن يقوم بالخطوة اذا لم تأتيه الفرصة المناسبة التي تضيف الى فنه.

في سياق آخر، أعلن وليد توفيق أنه تحدث مع الفنان القدير ياسر العظمة والفنان عابد فهد لتقديم عمل يجمعهم سيكون مؤلفاً من ١٠ حلقات.

وكشف توفيق أنهم بانتظار المنتج صادق الصباح ليتم تنفيذ هذا العمل، مشيرًا إلى أنه يذكر  الأيام الحلوة التي جمعته بعابد فهد، مشيرًا الى أن هناك علاقة قديمة تربطهما.


أخبار تهمك

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 16 ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 10 ساعة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يوافق على أول طلب من إدارة الزمالك

منذ 41 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتواصل مع نجمه السابق بعد رحيل باتشيكو

منذ أقل من ساعتين

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نادية الجندي تكشف سبب انفصالها عن عماد حمدي

منذ ساعة و نصف

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

12:46 ص

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

12:45 ص

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

11:28 م

إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية (فيديو)

12:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين