محافظ القليوبية يكشف آخر تفاصيل حادث حريق مصنع العبور

كشف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن حادث حريق مصنع ملابس بالعبور أسفر عن 20 حالة وفاة، و22 مصاب تم نقلهم للمستشفى، وغادر منهم 6 حالات، وباقي المصابين يتلقون العلاج.



وأشار "الهجان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الحريق نشب في الساعة 11 صباحا، واستمر لساعتين ولكنه كان سريع الانتشار، حيث عملوا على السيطرة سريعا على الحريق.



واوضح محافظ القليوبية، أنه تم الدفع بنحو 20 سيارة إطفاء، و21 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث.

