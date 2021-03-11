السلطات في محافظة تعز اليمنية تعلن التعبئة العامة

أعلنت السلطات في محافظة تعز اليمنية التعبئة العامة لدعم وإسناد قوات الجيش التي تخوض قتالاً منذ أسبوع لاستكمال تحرير المحافظة ودحر ميليشيا الحوثي الإرهابية منها.

وحدد محافظ تعز نبيل شمسان، موعد تطبيق الإعلان إبتداءً من يوم غد، وبموجبه ستنتقل المحافظة إلى حالة الحرب وحشد كل الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لمعركة التحرير الفاصلة، بحسب ما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد المحافظ خلال لقاء استثنائي وموسع لقيادة المحافظة والأجهزة العسكرية الأمنية والقيادات السياسية، أن الأجهزة الأمنية لديها خطة كاملة لضبط الأمن في المناطق المحررة والتي سيتم تحريرها وبسط سلطة الدولة ومعالجة كافة القضايا في دعم وإسناد المعركة.

ودعا المحافظ شمسان المنخرطين في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية من أبناء المحافظة للعودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى صف الشرعية والوقوف بجانب الجيش الوطني.