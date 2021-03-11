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نشرة أخبار محافظة الشرقية اليوم الخميس

الخميس 11/مارس/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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شهدت محافظة الشرقية، اليوم الخميس، عدة أحداث مهمة، أبرزها وفاة عاملين إثر سقوطهم من أعلى سقالة خشبية.

كما قام وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود بالتأكد من إنتظام العمل علي برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ علي اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له، وأشار الدكتور هشام مسعود بأنه تم تطعيم حتي الآن ٤١٢ مواطن بالمحافظة بلقاح كورونا، هذا بخلاف تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات الصحة والجامعة والبالغ عددهم ٢١٦٨ فرد حتي الآن.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفه لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ولقي عاملان مصرعهما فيما أصيب آخر إثر سقوطهم من أعلى سقالة خشبية أثناء ممارسة عملهم داخل شركة بمدينة العاشر من رمضان.

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