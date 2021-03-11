مؤشرات البورصة الأمريكية تسجل مستويات قياسية بنهاية التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة الأمريكية مستويات قياسية فى نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب قطاع التكنولوجيا.





وارتفع سهم "تسلا" بنحو 4.7 بالمائة، كما زادت أسهم "آبل" و"فيسبوك" و"نتفليكس" بنحو 3 بالمائة على الأقل لكل منها.





ويأتي صعود "وول ستريت" مع التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة التحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر .





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة، ليصل إلى مستوى 32485.5 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1 بالمائة إلى 3939.3 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.5 بالمائة إلى 13398.6 نقطة.