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المطرب أبو يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

الخميس 11/مارس/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المطرب أبو، تفاصيل تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.


وقال "أبو" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "كانت أول مرة اتصاب بفيروس كورونا كان في ديسمبر، وأصيب الآن أيضا بالفيروس".


وأضاف "حسيت بارتفاع في درجات الحرارة، وعملت بي سي ار وطلعت إيجابية، وعزلت نفسي، وكنت ملتزم بالإجراءات الاحترازية والصراحة كورونا دي علقة جامدة جدًا، وزوجتي اتصابت بها في أغسطس وبعدين اتصابت معايا تاني في أول مرة، وعلشان كده عزلت نفسي عنها وعن الأولاد أول ما ظهرت عليا الأعراض".


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