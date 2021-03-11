نشرة أخبار الدقهلية الخميس ١١-3-2021.. اعتماد أول مخطط استراتيجي لجمصة وانهيار عقار في المنصورة



شهدت محافظة الدقهلية، يوم الخميس العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:





محافظ الدقهلية يتابع أعمال تأهيل منشآت وخطوط الفرز بمصانع تدوير القمامة بنطاق المحافظة



قام الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة مع مسئولى الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ايكارو اعمال الشركة بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة وذلك وفقا للعقد المبرم بين المحافظة والشركة حيث بدأت الشركة أعمال تأهيل المباني وخطوط الفرز بمصانع تدوير القمامة بمراكز اجا والسنبلاوين وبلقاس وكذا تصنيع خطوط جديدة لرفع الطاقة التصميمية لهذه المصانع.



تفاصيل انهيار عقار بالمنصورة



إنهار عقار بمنكقة شارع حسين بك،بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، فيما ترددت أنباء عن ضحايا وإصابات.



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث،يفيد بورود بلاغ لضباط الحماية المدنية پانهيار عقار من ثلاث طوابق مأهول بالسكان.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الاسعاف وضباط مباحث قسم أول الى مكان البلاغ





محافظ الدقهلية يعتمد أول مخطط استراتيجي لمدينة جمصة



وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علية أول مخطط استراتيجي لمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.



وأوضح محافظ الدقهلية ان المخطط الجديد يساهم في رفع مستوى المدينة من خلال احتوائه على رؤية مستقبلية سياحيا واقتصاديا واستثماريا حيث يتيح وضع المشروعات المقترحة بها محل الدراسة، ويشمل المخطط مناطق الاستخدامات المختلفة سواء كانت مناطق إسكان سياحي او إسكان اجتماعي فضلا عن المناطق الاقتصادية والتجارية والترفيهية ويجعل من مدينة جمصة بوابة محافظة الدقهلية على البحر المتوسط، باعتبارها المصيف الأوحد بمحافظة الدقهلية.