أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-3-2021.. المعدن الأصفر يواصل الصعود

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة 12-3 2021، ليسجل الذهب عيار 21 ب764 جنيها للجرام .

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل سعر 764 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 873.25 جنيه.

عيار 18 سعره 654.75 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6112 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

تحولت أسعار الذهب الصعود للارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي.





واستفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار لكنه تحول للانخفاض مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال الجلسة، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.





وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ نوفمبر، فيما ارتفعت فرص العمل الأمريكية المتاحة خلال يناير .





وأقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإغاثة من كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، لينتظر فقط توقيع الرئيس جو بايدن غداً الجمعة.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.1 المائة إلى 1722.60 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1724.44 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 91.45.