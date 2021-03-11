Advertisements

عاجل.. الزمالك يتواصل مع نجمه السابق بعد رحيل باتشيكو

الخميس 11/مارس/2021 - 11:47 م
باتشيكو
باتشيكو
محمد زكي
Advertisements
كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، تواصل أحد أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك مع أسامة نبيه المدير الفني لنادي زد، من أجل الانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك.

وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : مسئول باللجنة الثلاثية تواصل بالفعل مع أسامة نبية للتواجد كمدرب عام بالجهاز المعاون لكارتيرون، لكن أسامة نبية لم يبدي بالموافقة أو الرفض.

واضاف : أسامة نبية اشترط بعض الشروط للموافقة على عرض الزمالك، ولكن طلب عقد جلسة عقب انتهاء مباراة فريقه المقرر لها غدا.

وأتم المصدر ذاته : اسامة نبية لم يكن مدربا عام فقط في الزمالك من الممكن أن يتواجد في منصب أضافة في الجهاز المعاون أيضا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الزمالك رياضة رحيل باتشيكو الزمالك الاخبار الرياضية اسامة نبيه اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من باتشيكو قبل رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

زوجها ذهب للصلاة.. "الفجر" تحاور جيران الإريترية المنتحرة بالطالبية.. وصديقتها: كانت فرحانة (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رسمياً.. الزمالك يعلن رحيل باتشيكو

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ ساعة الا ربع

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يتواصل مع نجمه السابق بعد رحيل باتشيكو

منذ أقل من نصف ساعة

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

11:28 م

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

03:32 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين