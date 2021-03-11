عاجل.. الزمالك يتواصل مع نجمه السابق بعد رحيل باتشيكو

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، تواصل أحد أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك مع أسامة نبيه المدير الفني لنادي زد، من أجل الانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك.





وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي " : مسئول باللجنة الثلاثية تواصل بالفعل مع أسامة نبية للتواجد كمدرب عام بالجهاز المعاون لكارتيرون، لكن أسامة نبية لم يبدي بالموافقة أو الرفض.





واضاف : أسامة نبية اشترط بعض الشروط للموافقة على عرض الزمالك، ولكن طلب عقد جلسة عقب انتهاء مباراة فريقه المقرر لها غدا.





وأتم المصدر ذاته : اسامة نبية لم يكن مدربا عام فقط في الزمالك من الممكن أن يتواجد في منصب أضافة في الجهاز المعاون أيضا.