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أستاذ بجامعة الأزهر عن الصلاة المختلطة في ألمانيا: إسلام جديد (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:05 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كساب أحمد
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قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، تعليقا على الصلاة المختلطة بين النساء والرجل في أحد المساجد في المانيا، وقصر الإمامة والخطابة على المرأة:  "هذا المسجد لا ينتمي إلى المسلمين، ولا إلى شعائر المسلمين"

وقال "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس: "الصلاة في غير صحيحة، والصلاة خارج المسجد أفضل من الصلاة وراء امرأة تسجد، وأنا خلفها، هذا ليس في الدين الإسلامي".

وتابع، أن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تخطب ولم تصلي بالصحابة معقبًا: "هذا لون جديد لإسلام جديد، بعد ان فشلوا في محاربة الإسلام يعلمون الآن على تأليف إسلام جديد".

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