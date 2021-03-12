أستاذ بجامعة الأزهر عن الصلاة المختلطة في ألمانيا: إسلام جديد (فيديو)

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، تعليقا على الصلاة المختلطة بين النساء والرجل في أحد المساجد في المانيا، وقصر الإمامة والخطابة على المرأة: "هذا المسجد لا ينتمي إلى المسلمين، ولا إلى شعائر المسلمين"





وقال "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس: "الصلاة في غير صحيحة، والصلاة خارج المسجد أفضل من الصلاة وراء امرأة تسجد، وأنا خلفها، هذا ليس في الدين الإسلامي".



