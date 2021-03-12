أسعار الدولار في البنوك بعد التراجع الأخير

حافظت أسعار الدولار على استقرارها أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك اليوم الجمعة، وتراجع سعر الدولار فى نهاية تعاملات أمس الخميس لتفقد العملة الأمريكية نحو قرش إلى 5 قروش بحسب البنك.





تراجع سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB بقيمة 5 قروش ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه، وذلك مقابل مستوى سعر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه.





كما تراجع سعر الدولار بقيمة قرش في كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل سعر الدولار اليوم في كلا البنكين 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وذلك مقابل مستوى سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم.