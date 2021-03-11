النني يسجل هدفا عالميا في شباك أوليمبياكوس (فيديو)





وجاء هدف النني في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 83 من تسديدة رائعة سكنت شباك حارس اوليمبياكوس.





وحقق أرسنال فوزا رائعا على أوليمبياكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.









سجل محمد النني نجمنا المصري المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي هدفا عالميا في شباك أوليمبياكوس اليوناني مساء اليوم.