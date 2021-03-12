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إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:32 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن سرقة منزل المفكر سيد القمني هو شيء موجع ومفجع وغريب في دلالاته، مشيرًا إلى أن اقتحام المنزل والعبث فيه والاستيلاء عليه وتخريبه، يوضح أنها جريمة كراهية منظمة وتعرف ماذا تريد وليست سرقة فقط.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "من قام بسرقة المنزل وتخريبه ليس لصًا عاديًا، حيث إنه خرب ما لم يكن قادرًا على حمله والهروب به، هؤلاء مجموعة من اللصوص لا تحركهم عملية السرقة فقط، حيث إن القمنى مفكر كبير وكاتب مرجع لمئات الباحثين".

وأوضح أن هؤلاء اللصوص لم يبحثوا عن السرقة فقط، مؤكدًا أنهم تركوا بعض الأشياء في المنزل، وهذا لا يحدث في السرقة العادية.

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سيد القمني بوابة الفجر الفجر إبراهيم عيسى

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