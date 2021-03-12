رئيس حزب "المصريين" ينعي ضحايا حريق مصنع الملابس بالعبور

نعى المستشار حسن أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، ببالغ الحزن والأسى وفاة 20 شخصًا وإصابة 24 آخرين في حريق مصنع الملابس بالعبور، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



