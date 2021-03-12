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رئيس حزب "المصريين" ينعي ضحايا حريق مصنع الملابس بالعبور
الجمعة 12/مارس/2021 - 01:13 ص
عبداللطيف هيبة
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نعى المستشار حسن أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، ببالغ الحزن والأسى وفاة 20 شخصًا وإصابة 24 آخرين في حريق مصنع الملابس بالعبور، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وطالب "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، بضرورة تطبيق كافة إجراءات السلامة والحماية داخل المصانع حفاظا على صحة العمال، مشددًا على ضرورة حماية العمال قبل دخول العمل والخروج منه، وضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة المهنية للعمال بشكل عام.
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