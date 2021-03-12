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الخارجية الأمريكية: حققنا خطوات مهمة نحو وقف إطلاق النار باليمن

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
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 كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إحراز خطوات مهمة نحو وقف إطلاق النار فى اليمن، مطالبة بالمزيد من الالتزام من جميع الأطراف.

وقالت الخارجية- في بيان عقب عودة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج من جولة فى الخليج والأردن اليوم الخميس:"يجب على الحوثيين المتحالفين مع إيران إنهاء هجماتهم المسلحة على محافظة مأرب وعلى المملكة العربية السعودية، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق تمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط هجوما انتحاريا شنته ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية بمحافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي التابع للجيش اليمني- في بيان الأسبوع الماضي-: إن قوات الجيش الوطني كسرت هجومًا انتحاريا شنته ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة المشجح غربي المحافظة؛ ما أدي إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وعلى صعيد متصل أفاد المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية ضد قادة الحوثيين فى اليمن، مؤكدا أن سلوك الميليشيات الحوثية لم يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.

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