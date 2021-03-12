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يوسف الحسيني: دعم مصر متواصل للخرطوم نظرًا لمتانة العلاقات بينهما (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:31 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بأن سد النهضة به العديد من المميزات بالنسبة لإثيوبيا، ولكنه طالب بأن تكون إجراءات تشغيل سد النهضة بالتوافق، من خلال اتفاق ملزم قانونًا، معقبًا: "لا فرق بين إثيوبي ومصري في المياه أو تعزيز حياة المواطن ".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن الرئيس شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قبل موسم الأمطار المقبل، أي أنه حدد حدود زمنية للتوصل لاتفاق معقبًا: "علمنا اللي علينا والباقي على الله".

وأشار إلى أن موقف مصر الداعم للسودان، ليس خاصا فقط بالخرطوم، ولكنه داعم لكل الدول الافريقية، لافتَا إلى أن دعم مصر متواصل للخرطوم نظرًا لمتانة العلاقات بين البلدين.

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مصر والسودان مصر الفجر السودان

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