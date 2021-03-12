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هبة السويدي بعد اشتعال مصنع العبور توجه نصائح للتعامل مع الحرائق

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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وجهت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، نصائح لكيفية التعامل مع الحرائق وذلك بعد الحريق الهائل الذي وقع بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالعبور.

وقالت "هبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "هناك قلة وعي في التعامل مع الحريق، يتمثل في أن نقوم بدحرجة المصاب بالحريق على الأرض لأن الجري أو الحركة يساهم في زيادة اشتعال النار بالجسم".

وأضافت "الأفضل إزالة الملابس من أي مكان فيه حريق، لازم نعرف ازاي نتعامل مع ضحية الحرق لان التدافع يؤدي إلى الوفاة، ولو فيه دخان امشي تحت الدخان حتى لا نصاب بالاختناق".

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة لحريق مصنع الملابس بالعبور، والمباني المجاورة، لبيان مدى سلامتها ومدى تأثره بالحريق من عدمه

وأضاف تقرير قناة "الغد"، في تقرير مصور لها بثته عبر شاشتها، بأن هناك حريقا هائلا اندلع في مصنع للملابس بحي إسكان الشباب، في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل تصاعد الأدخنة بشكل كثيف.

وأشار التقرير، إلى أن الحريق في حصيلة أولية، أسفر عن مصرع 30 شخصا وإصابة 24 آخرين، فيما جرى الدفع بالعديد من سيارات الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على الحريق.

كما أوضح التقرير، أن فريق مباحث القليوبية والمعمل الجنائي، عمل على حصر التلفيات والخسائر والوقوف على ملابسات الحريق.

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مصنع العبور حريق مصنع بالعبور بوابة الفجر الفجر

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